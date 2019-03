"Olen elämäni aikana myynyt kaikkea nuppineulasta traktoriin" – Taivalkosken sivukylällä sijaitseva kyläkauppa on säästynyt monien kyläkauppojen alamäeltä

Sorosen kyläkauppa on toiminut yhtäjaksoisesti jo 60 vuotta Tyrävaaran kylässä Taivalkoskella. Tyrävaaralaisten mukaan kyläkaupan ansiosta kylällä pärjää ilman autoakin. Kyläkaupan jatkajalle olisi tarve, sillä nykyinen kauppias ei tiedä jatkaako vielä vuoden vai kaksi.

Kyllä se on uskottava, mitä kylällä puhutaan! Sorosen kyläkaupasta Taivalkosken Tyrävaaralta löytyy tosiaan kaikkea maan ja taivaan väliltä. Tavallisten elintarvikkeiden ohella kaupan hyllyiltä löytyy villalangoista vohvelirautaan. Leluja ja rakennustarvikkeita vastapäätä on peittoja ja tyynyjä. Monipuolisuus on aina ollut kyläkaupoille elinehto.

– Olen elämäni aikana myynyt kaikkea nuppineulasta traktoriin. Kyläläiset sanovat, että mitä täältä ei löydy, niin sitä ei tarvitsekaan, kyläkauppias Lea Ruunu kuvailee.

Kyläkauppa on maaseudulla tärkeä paitsi ruokaostosten kannalta, mutta myös muiden palveluiden tarjoajana. Sorosen kyläkaupalla on polttoaineen jakelupiste ja postin asiamiespalvelu, mutta apteekin lääkekaappia tai veikkausta ei ole saatu yrityksestä huolimatta.