Ojala-Niemelä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Kansanedustaja, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä (sd.) nimettiin tänään ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Paikka on puolueiden välisissä neuvotteluissa sovittu sosialidemokraattien edustajalle.

Kemijoki Oy on valtion enemmistöomistama kotimainen energiayhtiö.

Ojala-Niemelän mukaan vesivoima on tärkein kotimainen, uusiutuva ja päästötön sähköntuotannon muoto, jota tarvitaan jatkossakin säätövoimana.

– Siirryttäessä uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan tarvitaan joustavaa sähköntuotantoa. Vesivoima on paras tapa jouston tuottamiseen. Tätä taustaa vasten toivon, että lähitulevaisuudessa saataisiin investointipäätös Sierilän hankkeesta, joka on viimeinen puuttuva lenkki jo rakennetussa joessa ja täydentäisi voimalaitosketjun yhtenäiseksi. Hankkeella on merkittävät työllisyysvaikutukset, se hyödyttää aluetaloutta kiinteistöverotuotoilla ja ennen kaikkea hanke voidaan toteuttaa ilman yhteiskunnan taloudellista tukea, Ojala-Niemelä toteaa.

Ojala-Niemelä pitää myös tärkeänä, että hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä Pohjois-Suomesta kansanedustajat Mari-Leena Talvitie (kok.) Oulusta ja Kaisa Juuso (ps.) Torniosta. Lisäksi nykyisinä jäseninä jatkavat Mikko Kärnä (kesk.) Ivalosta ja Hilkka Halonen (sd.) Kemistä.