Oikeusministeriö: Vaalan uusi vankila sijoitetaan keskustaan

Mielestäni aika iso virhe. Vankilan pitäminen Pelsolla pois ihmisten silmistä olisi ollut paljon parempi ratkaisu. Vankilat eivät ole imagoa parantavia palveluja vaikka puhtaasti rahallisesti laskien siitä jotain hyötyä on laskettavissa.

Oikeastaan vielä pahempi asia on Pelson vankilan rooli jatkossa perinnekarjan ja lampaiden hoidon osalta. Se on oikeastaan ollut Pelson kohdalla suurempi imagokysymys kuin se että siellä on vankeja.

Mutta joo. Vaalan taajaman imagon muutos kituvasta taajamasta vankilaksi ei välttämättä ole heikennys jos ei parannuskaan.