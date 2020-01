Nyt tarkkana ratissa: Tieliikennekeskus varoittaa huonosta ajokelistä laajalla alueella Pohjois-Suomessa

Jokainen ajoneuvon kuljettaja on vastuussa ollessaan liikenteessä.

Joten kaikki kuljettajat on vastuussa myös matkustajistaankin.

Ei ennen ollut tällaisia "varoituksia" !!! kun liikkeelle lähdette niin kuski on vastuussa ajoneuvonsa hallittavuudesta.