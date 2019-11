Nyt on suurin riski ajaa hirvikolari – Oulu oli hirvivahinkojen määrässä sijalla 20

Tähän aikaan vuodesta on suurin riski ajaa hirvieläinkolari. Suomen teillä sattui viime vuonna noin 12 000 riistaonnettomuutta.

Oulu on hirvivahinkojen määrässä valtakunnallisesti viime vuoden tilastoissa sijalla 20, vahinkoja sattui yhteensä 17. Listan kärjessä ovat Kouvola ja Kuopio, molemmissa 36 vahinkoa.



Hirvionnettomuuksia tilastoitiin viime vuonna lähes 2000 ja peuraonnettomuuksia yli 6 200. Lisäksi Liikennevakuutuskeskukselle tuli tieto yli 3 000:sta liikenteessä kuolleesta porosta.

Vuosituhannen alussa hirvikolareita tilastoitiin lähemmäs kolme tuhatta.

– Hirvieläinkolarien määrä on suorassa yhteydessä hirvi- ja peurakannan kokoon. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta on positiivista, että hirvikolareita sattuu nyt selvästi vähemmän kuin vuosituhannen alussa ja niissä loukkaantuu vähemmän ihmisiä. Hirvikolareissa henkilövahingot ovat selvästi yleisempiä kuin peura- tai porovahingoissa, kertoo LähiTapiola Pohjoisen liiketoimintajohtaja Ilkka Herva.

Liikenneviraston arvion mukaan vuoden 2017 hirvionnettomuuksien laskennalliset kustannukset yhteiskunnalle olivat 63,5 miljoonaa euroa.

Väistä hirveä takaa

Jos joudut väistämään, pyri väistämään hirveä takaa. Varoita muita autoilijoita hätävilkuilla tai vilkuttamalla ajovaloja.

Ajonopeus vaikuttaa merkittävästi onnettomuusriskiin. Riski kuolla ja loukkaantua hirvikolarissa kasvaa erittäin jyrkästi ajonopeuden noustessa.

Riskit liikenteessä lisääntyvät syksyllä hämärän aikana aamulla ja illalla, koska hirvet ja peurat liikkuvat erityisesti hämärässän.

Suomen Riistakeskuksen ohjeet eläinkolarin sattuessa:

1. Varoita muuta liikennettä ja ehkäise lisäonnettomuudet. Varoita muuta liikennettä laittamalla hätävilkut päälle ja asettamalla varoituskolmio. Siirrä ajoneuvosi mahdollisuuksien mukaan tien reunaan.

2. Huolehdi loukkaantuneista taitojesi ja kykyjesi mukaan. Tarvittaessa siirrä loukkaantuneet turvaan. Aloita hätäensiaputoimet turvaamalla potilaiden hengitys ja verenkierto.

3. Hälytä apua 112. Riistakolarit, joissa toisena osapuolena on hirvieläin, villisika tai suurpeto tulee aina ilmoittaa poliisille. Ilmoitus tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Soitto kannattaa tehdä puhelimeen ladattavalla 112 Suomi -sovelluksella, jolloin hätäkeskuksen päivystäjä näkee onnettomuuspaikan sijainnin suoraan.

4. Merkitse onnettomuuspaikka. Paikka merkitään riistaonnettomuusmerkillä tai esimerkiksi muovipussilla, joka sidotaan kolaripaikalla olevaan kaiteeseen, aurausmerkkiin, puun oksaan tai muuhun sopivaan paikkaan. Merkki pitää pystyä havaitsemaan autolla ajettaessa. Paikan merkitseminen yhdessä hyvän paikkakuvauksen kanssa helpottaa loukkaantuneen eläimen löytämistä.

5) Loukkaantuneen eläimen lopettaminen. Jos riistaeläin on jäänyt loukkaantuneena kolaripaikalle, on sen lopettaminen sallittu. Tekijän täytyy kuitenkin osata lopettaa eläin oikein, jottei eläimen kärsimyksiä lisätä. Jos et itse voi lopettaa eläintä odota, kunnes poliisi tai suurriistavirka-apu saapuu paikalle.