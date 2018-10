Nyt mennään kohti muovikassitonta Raahea – haaveena kestokassiparkki

Itse käytän roskalaatikon sisällä isoa muovikassia, joka on kulkenut monet kauppareissut, kunnes on tullut likaiseksi/huonoksi. Jos on kirkkaita hedelmä pussukoita, leipäpusseja tms. laitan ison pussin sisään ja vien pienemmissä pusseissa poltettavaksi jätekatoksiin. Tottakait minulla on kestokassi joka on muovista tehty. Sitä huuhtelen väliin vedellä. Paperikassia/pussia ei voi käyttää roskapussina, kun minulla on roskat osaksi märkiä. Ne sopii maailman pelastajille, joilla on aikaa värkätä roskien kanssa.