Nuuskaliikkeisiin ajetaan satojen kilometrien matkoja. Niiden palveluja hyödyntävät tuotetta omaan käyttöönsä hakevat sekä pimeiden markkinoiden kauppiaat.

Punainen pakettiauto seisoo Nuuskakairan tukun parkkipaikalla. On arkipäivä ja kello on kaksi iltapäivällä. Liikenteen perusteella voisi luulla, että eletään kovinta ruuhka-aikaa. Sisällä palvelu on ripeää, mutta jonot muodostuvat pitkiksi.