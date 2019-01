Nuortuuko metsästäjäkaarti? "Tästä ollaan huolissaan koko Suomessa"

Nuoria houkutellaan metsästyksen pariin alentamalla riistanhoitomaksua. Helmikuussa aletaan rekisteröidä ampumakokeet.

Metsästäjien keski-ikä nousee koko ajan. Nuoria on yhä vaikeampi saada innostumaan perinteisestä suomalaisesta harrastuksesta, etenkin Etelä-Suomessa.

Vuoden alusta riistanhoitomaksu alenee alle 18-vuotiailta 20 euroon, kun tähän saakka nuoret ovat maksaneet saman kun täysi-ikäisetkin metsästäjät eli 39 euroa vuodessa.

Koko maassa arvioidaan olevan noin 8 600 alle 18-vuotiasta metsästäjää.

Mitä nuorten riistanhoitomaksun alennuksella haetaan, Suomen riistakeskuksen Oulun riistapäällikkö Harri Hepo-oja?

– Tämä on pieni kädenojennus nuorille, ettei metsästysharrastuksen aloittaminen kaatuisi ainakaan vuotuisen riistanhoitomaksun hintaan. Toki muitakin kustannuksia tulee, ennen kuin metsästyskortti on kädessä.

– Metsästäjien keski-ikä nousee koko ajan. Tästä ollaan huolissaan koko Suomessa.

Oulun piiri kattaa alueen Kalajoelta Kuusamoon. Onko täällä nuoria metsästäjiä vähemmän kuin muualla Suomessa?

– Metsästäjiä on meidän aluetoimistomme alueella kaikkiaan noin 42 000. Tästä on hyvin vaikea erotella nuorten määrää, kun he ovat maksaneet samat maksut kuin täysi-ikäiset. Muualla Suomessa tilanne voi olla akuutimpi: täällä pohjoisessa metsästys on aina ollut luontevampi ja yleisesti suositumpi harrastus kuin Etelä-Suomessa.

Minkä verran uusia metsästäjiä tulee mukaan vuosittain?

– Joka vuosi suorittaa metsästyskortin noin tuhat uutta metsästäjää. Toki toisesta päästä ihmisiä jää myös pois harrastuksen parista. Viime vuosina metsästäjien määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan.

Helmikuun alusta riistakeskus voi ohjailla hirvenpyyntialueita, mitä tämä tarkoittaa?

– Meille tulee velvoite määritellä hirvilupaan, millä alueella se on voimassa. Tähänkin saakka pyyntilupahakemukseen on liittynyt kartta pyyntialueesta, mutta emme ole voineet ottaa haetusta alueesta pois osia, joilla ei jostain syystä voi metsästää. Esimerkiksi, jos kahdella hakijalla on hakemusalueessa sama metsäpalsta eli metsästysoikeudesta on epäselvyyttä, joudumme poistamaan alueen molempien sallitusta pyyntialueesta.

– Metsästyslaki määrittelee, että pyyntialueen on oltava vähintään tuhat hehtaaria yhtenäistä aluetta. Jos haettuun pyyntialueeseen liittyy alle tuhannen hehtaarin irtokappaleita, riistakeskus joutuu poistamaan ne sallitusta pyyntialueesta.

Ampumakokeet aletaan rekisteröidä helmikuun alussa. Mitä tällä ajetaan takaa?

– Omariista-palveluun rekisteröitynyt metsästäjä voi jo nyt näyttää kännykällä, että hänellä on metsästyskortti. Nyt sama käytäntö ulotetaan myös ampumakokeen voimassaoloon: ei tarvitse kuljettaa papereita metsässä kastumassa.

– Toki tämä helpottaa etenkin riistanhoitoyhdistyksiä. Kun suoritettu ampumakoe ja siihen liittyvät tilitykset syötetään kerran ohjelmaan, ne pysyvät siellä. Ampumakokeen suorittaminen voidaan todentaa sieltä helposti, jos todistus menee hukkaan.

Mitä seuraavaksi uudistetaan tai lisätään määräyksiin?

– Vuoden 2020 elokuun alusta tulee monista saaliiksi saaduista vesilinnuista tehdä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle.

– Oletan, että Omariista-palvelun nettisivuston kehittäminen on yksi isoja asioita tulevinakin vuosina. Se palvelee jo nyt metsästäjiä monessa asiassa. Toiveita on loputtomasti, moneksi vuodeksi eteenpäin. Mutta sivuston kehittäminen vaatii taloudellisia resursseja.