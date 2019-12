Nuorten kokoisia ilmastotekoja – Kuusamo Summit 2020 ilmastotapahtuma kutsuu nuoria Kuusamoon ympäri maailman

Kuusamossa järjestetään ensi syksynä kansainvälinen nuorten ilmastotapahtuma.

Kuusamo Summit 2020 ottaa osaa maailmanlaajuiseen ilmastokeskusteluun. Tapahtumassa nuoret hakevat ratkaisuja maapallon elinkelpoisena pysymiseen alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

– Tapahtuman keskiössä on omilla henkilökohtaisilla valinnoilla vaikuttaminen, kertoo tapahtuman järjestämisen taustaorganisaationa toimivan Kuusamon 4H-yhdistyksen puheenjohtaja Elise Ylitalo.

– Meitä ympäröi kolme kansallispuistoa ja herkkä luonto, jotka ovat meille mittaamattoman tärkeitä. Jo nyt moni asia edesauttaa sitä, että ympäristömme säilyy tällaisena, mutta me tarvitsemme parempia ratkaisuja. Tulkaa siis ratkomaan näitä ongelmia kanssamme, lukiolaiset Sade Raatikainen ja Joni Saastamoinen sanovat.

Tapahtuma antaa välineitä vaikuttamiseen ja omien valintojen tekemiseen siten, että nuoret voivat osaltaan edistää kestävämmän tulevaisuuden rakentamista, sekä samalla myös kykyä sopeutua muutoksiin.

Ideaa nuorten ilmastotapahtumasta on viety eteenpäin viime kesästä lähtien, jolloin eri tahojen edustajat kokoontuivat Kuusamossa yhteen ensi kertaa.

– Tämä on tosi hyvä esimerkki laajemmasta yhteistyöstä. Alusta asti meillä on ollut hyvin laajasti toimijoita ja ennen kaikkea nuoria mukana suunnittelemassa.

Suunnitteluryhmään kuuluu nuorten lisäksi Kuusamon kaupungin, Koillissanomien, seurakunnan, yhdistysten ja yrittäjien edustajia.

Tapahtumalla on neljä nuorten arkea koskettavaa teemaa: vaateteollisuus, elintarvikkeet, kosmetiikka ja matkailu. Teemoihin liittyen järjestetään työpajoja, joissa osallistujat pääsevät oppimaan ja kokeilemaan omaan arkeensa vaikuttavien valintojen tekemistä.

– Luvassa on enemmän tekoja kuin sanoja. Sen sijaan, että nuoret vain kuuntelisivat puheita, he pääsevät konkreettisesti tekemään. Sitä kautta he pääsevät näkemään, että omalla toiminnalla on vaikutusta, hankkeen projektikoordinaattori Jonna Kalliomäki kertoo.

– On tärkeää nostaa esiin, mitä itse voin tehdä, sen sijaan että toistetaan vain, että muualla on niin isot päästöt, ettei mitään kannata tehdä. Toistaiseksi nuorilla ei ole täällä foorumeita, joilla näistä asioista aktiivisesti puhuttaisiin, Ylitalo sanoo.

Esimerkiksi Suomessa syntyvistä ilmastopäästöistä noin 70 prosenttia on peräisin yksittäisten kuluttajien tekemistä valinnoista. Kuluttajan valinnoilla on siis väliä. Järjestäjät haluavatkin luoda foorumin, jossa keskitytään arkipäiväisten ratkaisujen löytämiseen.

Tapahtumaan on kutsuttu joukko nimekkäitä puhujia, mutta varmistuksia osallistujista ei vielä ole. Kutsuttujen listalla ovat muun muassa ilmastoaktivisti Greta Thunberg, lumilautailija Enni Rukajärvi ja pääministeri Sanna Marin. Tapahtuman suojelijaksi on pyydetty tasavallan presidentti Sauli Niinistöä.

Mukaan ovat jo lähteneet WWF, Protect Our Winters sekä Nollahukka.

Tapahtumaan odotetaan 200-500 osallistujaa vähintään viidestä eri maasta.