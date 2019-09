Nuori mies puukotti tuntemaansa naista selkään keskellä maantietä Kuusamossa – tuomittiin kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen

Rovaniemen hovioikeus piti voimassa vuonna 1995 syntyneen miehen saaman vankeusrangaistuksen. Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen tammikuussa 2019 yhteensä kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen tapon yrityksestä.

Tuomio tuli tapauksesta, jossa mies puukotti tuntemaansa naista ylävartaloon lokakuussa 2018. Teko tapahtui maantiellä Kuusamon keskustan tuntumassa yöaikaan.

Käräjäoikeus katsoi, että mies löi naista ylävartaloon useita kertoja ja kerran pään alueelle. Yksi iskuista aiheutti naiselle ilmarinnan. Käräjäoikeuden mukaan mies pyrki jatkamaan tekoa sitkeästi ja teko päättyi vasta sivullisen tultua väliin.

Käräjäoikeus katsoi, että miehen menettelyn perusteella hänen tarkoituksenaan on ollut surmata nainen tai hänen on täytynyt ainakin ymmärtää, että naisen kuolema on teon todennäköinen seuraus. Oikeus katsoi hänen näin syyllistyneen tapon yritykseen.

Puukottanut mies yritti iskeä myös teon keskeyttänyttä sivullista puukolla. Oikeuden mukaan hänen takkiinsa tuli tilanteessa repeymää. Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen asiassa törkeän pahoinpitelyn yritykseen.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Jonne Mikael Liikasen teoista kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen.

Lisäksi hänet määrättiin maksamaan naiselle yhteensä noin 10 000 euroa korvauksia ja teon keskeyttäneelle miehelle 2000 euroa korvauksia.

Oikeudessa käsiteltiin myös miehen tekemää vahingontekoa, jossa oli kyse hänen rikkomastaan auton ikkunasta. Mies myönsi teon.

Hänet määrättiin maksamaan noin 500 euroa korvauksia auton omistajalle.