Nuori mies lähti kävelylle Sodankylässä eikä palannut takaisin mökille – poliisi pyytää havaintoja

Poliisi etsii Sodankylässä kadonnutta nuorta miestä. Mies katosi Seipäjärven kylän lähistöllä.

Mies lähti kävelylenkille Valkkisjärven rannasta tiistaina kello 17–18 aikaan, eikä hän palannut mökille yöhön mennessä.

Kadonnut mies on hoikka, 180 senttimetriä pitkä ja hänellä on ruskeat hiukset. Hän on pukeutunut sinertävään takkiin ja sinisiin farkkuihin. Hänellä on mahdollisesti mukanaan pieni reppu.

Poliisi suorittaa alueella etsintöjä helikopterin ja koirapartion avulla. Havainnot miehestä voi ilmoittaa Sodankylän poliisin numeroon 0400130255.