Nuoren kuhmolaisen luontokuvat tuovat villin erämaatunnelman Helsinkiin – "Täytyy huolehtia kahdesta nälkiintyneestä pöllöstä"

Kuhmossa sijaitsevan Ystävyyden puiston luonnonsuojelualueen juhlavuosi jalkautuu pääkaupunkiseudulle maaliskuun puolivälissä, jolloin Stoan kulttuurikeskuksessa avautuu kuhmolaisesta luonnosta kertova valokuvanäyttely.

Kuhmolaisen 27-vuotiaan Ville Heikkisen kuvat ovat levinneet sosiaalisen median kautta ja herättäneet ihastusta ympäri maailmaa. Kuhmon villiä luontoa ikuistava Heikkinen on pokannut useita palkintoja luontokuvakilpailuissa. Hän on Vuoden Luontokuva -kilpailun historian neljäs kuvaaja, joka on onnistunut uusimaan voittonsa.



Ville Heikkisen mieluisimpia kuvauskohteita ovat linnut. Ne pitävät miehen kotikonnuilla myös näyttelyn avajaisten aikaan.



- Täytyy huolehtia kahdesta nälkiintyneestä pöllöstä, Heikkinen lähettää terveisensä Kuhmosta.

Pöllön poikanen kiipeilee. KUVA: Ville Heikkinen

Heikkisen kuvista koostuva näyttely on osa Ystävyyden puiston 30-vuotisjuhlaa.



Vuonna 1990 viisi Kuhmossa sijaitsevaa suojelualuetta saivat yhteisen nimittäjän: yhdessä ne muodostavat Ystävyyden puiston. Puiston perustamisella suojeltiin Kainuun metsä- ja suoerämaita, järvi- ja harjuluontoa sekä metsäpeuran elinympäristöjä.



Tiiviit suhteet Kainuun ja itänaapuri Kostamuksen kaupunkialueen välillä synnyttivät idean yhteisestä luonnonsuojelualueesta, jonka muodostaisivat yhdessä Ystävyyden puisto ja Kostamuksen luonnonpuisto.

Kuukkeli suomaisemassa. KUVA: Ville Heikkinen

Kuhmon kaupunki, Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut sekä Suomen Ympäristökeskus ovat valmistelleet alueen 30-vuotisjuhlaa.



Mukana ovat olleet myös Kostamuksen luonnonpuisto ja Kostamuksen kaupunki.



Juhlavuoden valokuvanäyttely järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.