Noin sata päivätupaa, autiotupaa ja kotaa on suljettu Pohjois-Suomessa – taustalla koronavirusepidemian suitsiminen

Metsähallituksen Luontopalvelut on sulkenut suosittuja retkikohteita muun muassa matkailukeskusten lähialueilla. Näin on tapahtunut muun muassa useissa pohjoissuomalaisessa kansallispuistossa.

Yhteensä suljettuja taukopaikkoja on Pohjois-Suomen alueella noin sata. Esimerkiksi Syötteen alueella on suljettu 13 taukopaikkaa ja Oulangan kansallispuistossa kymmenen. Ylläs-Pallas kansallispuistossa lukittuja kohteita on yhteensä 38.

Taukopaikkojen sulkemisella halutaan hillitä koronavirusepidemian etenemistä.

Suljettujen retkikohteiden joukossa on päivätupia, taukokotia, lintutorneja sekä päiväkäytössä ruuhkautuneita autiotupia on suljettu. Lisää taukopaikkoja aiotaan sulkea ensi viikolla. Päivittynyt lista löytyy Metsähallituksen Luontoon.fi-sivuilta.

Myös kansallispuistojen luontokeskukset ovat suljettuja ja Metsähallituksen vuokra- ja varaustupien varaukset on toistaiseksi peruttu.

Kun muut harrastusmahdollisuudet ovat vähentyneet, monet suomalaiset ovat suunnanneet keväiseen luontoon. Metsähallituksen ylläpitämien luontokohteiden kävijämäärät ovat koronavirustilanteen myötä kasvaneet, paikoin jopa ruuhkaksi asti.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kehottaa kuitenkin viettämään aikaa ulkona.

– Suomessa asutaan tutkimusten mukaan keskimäärin 200 metrin päässä lähimetsästä. Juuri kodin lähistöllä olevat kohteet ovat nyt oikeita paikkoja, mihin suunnistaa nauttimaan luonnosta ja seuraamaan kevään merkkejä.

Ruuhkaisia ja suosittuja taukopaikkoja pitää välttää koronaepidemian aikana.