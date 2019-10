Noin 80-vuotias mies lähti ulkoiluttamaan koiraa ja katosi Pyhännällä – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon

Noin 80-vuotias mies on kateissa Pyhännällä. Poliisi kertoo, että mies lähti ulkoilemaan koiran kanssa Pyhännän Löytöläntieltä sunnuntai-iltana.

Miehen omaiset saivat tähän puhelinyhteyden viimeisen kerran noin illalla yhdeksän aikaan. Tämän jälkeen hänestä ei ole havaintoja.

Poliisin mukaan mies on 170 senttiä pitkä, painaa 70 kiloa ja on normaalivartaloinen. Hänellä on harmahtavat hiukset ja hän on osittain kalju.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.