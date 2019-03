Noin 2300 ihmistä on ilman vedenjakelua Taivalkoskella – vettä kuljetetaan terveyskeskukseen ja vanhusten hoitopaikkoihin, vesipiste on Taivalvaaralla

Tai­val­kos­kel­la on kat­ken­nut aa­mul­la taa­ja­maan joh­ta­va pää­ve­si­joh­to. Koko Tai­val­kos­ken taa­ja­ma ja lä­hi­a­lu­eet ovat ve­si­kat­kon pii­ris­sä. Ih­mi­siä asuu täl­lä alu­eel­la noin 2 300.

Tai­val­vaa­ran hiih­to­kes­kuk­sen ta­kai­sel­la ve­de­not­ta­mol­la on käy­tös­sä ve­si­pis­te, jos­ta voi ha­kea omiin as­ti­oi­hin­sa vet­tä. Tie pump­paa­mol­le kul­kee hiih­to­kes­kuk­sen ala­puo­lel­ta.

– Täs­sä kävi juu­ri pa­lo­au­to, jos­ta kai­ut­ti­mis­ta kuu­lu­tet­tiin, et­tä myös pa­lo­a­se­mal­le ava­taan juo­ma­ve­den­ha­ku­pis­te, ker­too mo­ni­toi­mi­ta­lol­la opas­tus­ta hoi­ta­va Tais­to Pit­kä­nen.

Pa­lo­a­se­man ve­si­pis­teen tark­ka avau­sai­ka on kel­lo 11.30, kuu­lu­te­taan taa­ja­mas­sa par­hail­laan.

Hiih­to­kes­kuk­sen mo­ni­toi­mi­ta­lol­le ve­de­not­to­pis­tet­tä ei pys­tyt­ty­kään pe­rus­ta­maan en­nak­ko­tie­dois­ta poi­ke­ten.

Kun­nan­joh­ta­ja Kai­su Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen ker­too, et­tä ti­lan­teen mu­kaan sel­vi­te­tään, mitä toi­men­pi­tei­tä se vaa­tii.

– Py­ri­tään va­rau­tu­maan koko ajan etu­pai­not­tei­ses­ti.

Rai­mo Va­ran­ka, tek­ni­nen joh­ta­ja ker­toi aa­mul­la, et­tä vau­ri­o­koh­ta on pai­kan­net­tu ja kor­jauk­set ovat käyn­nis­sä.

Eri­tyis­ryh­mien tar­pei­ta on har­kit­tu ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä on ve­si­kul­je­tuk­sia käyn­nis­sä ter­veys­kes­kuk­seen ja van­hus­ten hoi­to­paik­koi­hin.

– Myös ko­ti­hoi­don asi­ak­kaat kar­toi­te­taan, ker­too Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen.

Muut­kin eri­tyis­ryh­mät huo­mi­oi­daan, ker­ro­taan kun­nas­ta.

– So­te­puo­li tar­kas­te­lee ve­den­tar­peen yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti, li­sää Va­ran­ka.

Vuo­to on sen ver­ran mit­ta­va, et­tä Pe­tä­jä­tiel­tä on va­lu­nut alem­mas teil­le vet­tä. Vet­tä on va­lu­nut esi­mer­kik­si Mä­ki­tiel­le. Vesi on jää­ty­nyt tiel­le ja sitä puh­dis­taa par­hail­laan kak­si kuor­maa­jaa.

– Myös talo on kas­tu­nut, ker­too tiel­lä pai­kal­la työ­tä seu­ran­nut asu­kas.

Pe­las­tus­lai­tos ja Tai­val­kos­ken kun­nan hen­ki­lös­tö sel­vit­tä­vät va­hin­gon laa­juut­ta ja kor­jau­sai­ka­tau­lua.

Juttua päivitetty tuoreilla tiedoilla kello 11.42.