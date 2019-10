Neuvokas naapuri hyppäsi traktorin rattiin ja esti autopalon leviämisen omakotitaloon Pyhäjärvellä – "Suuret kehut esimerkillisestä toiminnasta"

Neljän lapsen äiti Päivi Päkkilä on kokemusta neuvolapalveluista Ahvenanmaan ja Iin välillä. Kun Päkkilöiden kotikylä Jakkukylä liitettiin Iihin vuonna 2018, on neuvolapalvelut saatu Iistä. Se sopii perheelle, sillä matka on sopiva ja kokemusetkin miellyttäviä.