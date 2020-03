Nelostie on ollut tuntikausia suljettuna liikenteeltä Rovaniemellä

Nelostie on ollut suljettuna liikenteeltä tuntikausia Rovaniemen Petäjäskoskella.

Tieliikennekeskuksen liikennetiedotteen mukaan kyseessä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

STT:n tietojen mukaan hakerekka oli mennyt tiellä nurin. Asiasta tietotoimistolle kertoo Lapin pelastuslaitos.

Tilanteen odotetaan jatkuvan vielä useita tunteja.