Nelikymppinen nainen katosi kotoaan Raahen keskustasta keskiviikon vastaisena yönä – jos näet hänet, soita heti 112

Poliisi pyytää havaintoja Raahesta keskiviikon vastaisena yönä kadonneesta naisesta.

Poliisin mukaan Ulla-Maija Lepistö katosi kotoaan Raahen keskustasta yöllä kello yhden ja aamulla kello kahdeksan välisenä aikana.

Kadonnut on 40-45 vuotias, 160-170 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset. Kaulassaan hänellä on syntymämerkki. Kadonneen vaatetus on mahdollisesti harmaa pitkä villapusero ja tummat legginsit.

Poliisi pyytää ilmottamaan havainnot viipymättä hätänumeroon 112.