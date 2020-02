Navetta tyhjennetty Vihannissa – osa eläimistä on jouduttu lopettamaan

Kokonainen navetta on jouduttu tyhjentämään eläimistä Raahen Vihannissa. Asian vahvistaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Eronen.

– Osa eläimistä on teurastettu, osa on siirretty muualle. Tilanne on nyt hallinnassa. Tilalla ei ole enää eläimiä, Eronen toteaa.

Erosen mukaan kyseessä ei ole eläintautitapaus. Eläinten kohtalosta on päättänyt eläinlääkintäviranomainen.

Pyhäjokiseudun tarkistamien tietojen perusteella tilanne ei ole vaatinut poliisin eikä pelastuslaitoksen osallistumista.