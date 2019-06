Nainen syytteessä onnettomuuspaikalta pakenemisesta – Syyttäjän mukaan kuljettaja ei pysähtynyt auttamaan loukkaantuneita vaan jatkoi matkaansa työpaikalleen

Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan istuntopaikalla käsiteltiin tiistaina Sievissä ystävänpäivänä 2018 sattunutta kolaria.

Syyttäjän mukaan autoa ajanut nainen menetti tilannenopeutensa vuoksi ajoneuvon hallinnan, jolloin se osui yhteen toisen auton kanssa.

Tämä auto suistui tien oikealle puolelle lumipenkkaan, pyöri katon kautta ympäri ja päätyi ojan pohjalle. Auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi kaksi miestä, jotka loukkaantuivat tilanteessa.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan toinen sai aivotärähdyksen ja rintamanikaman murtuman, toisen olkapää revähti. Ajoneuvo vaurioitui lunastuskuntoon.

Syyttäjä vaatii naiskuljettajalle tuomiota liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta vammantuottamuksesta ja liikennepaosta tieliikenteessä. Hänen mukaansa tämä havaitsi törmänneensä toiseen ajoneuvoon, mutta ei pysähtynyt auttamaan.

– Vastaaja on esitutkinnassa kertonut kuulleensa "tumahduksen" ja olettanut ajoneuvojen osuneen toisiinsa. Hän ei ole pysähtynyt vaan hän on jatkanut matkaansa työpaikalleen, haastehakemuksessa todetaan. Syyttäjä ilmoittaa siinä vaativansa naiselle rangaistukseksi tuntuvaa sakkorangaistusta.

Nainen myönsi tiistain oikeudenkäynnissä syyllisyytensä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja toiseen vammantuottamukseen, mutta toisen vammantuottamuksen ja liikennepaon hän kiisti.

Myöhemmin selviää, milloin käräjäoikeus antaa tuomionsa.

Useita liikennepakoja Pohjois-Suomessa

Rikoslain mukaan liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja, joka on osallisena liikenneonnettomuudessa ja laiminlyö velvollisuutensa pysäyttää heti ja avustaa vahingoittuneita kykynsä mukaan. Siitä voi saada sakkoja tai enintään vuoden vankeutta.

Poliisin tietoon on tänä vuonna tullut 39 liikennepakoa tieliikenteessä koko maan alueella. Eniten tekoja on paljastunut Lounais- ja Itä-Suomen poliisilaitosten alueilla, missä niitä on ollut kummassakin seitsemän. Oulun poliisilaitoksen alueella liikennepakoja on tullut ilmi neljä ja Lapissa kaksi.

Viime vuoden aikana liikennepakoja ilmoitettiin poliisille yhteensä 95. Määrä laski muutamalla edellisvuodesta.