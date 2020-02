Nelostie on Koivusta Muurolaan onnetonta kylätietä, jossa on tiheästi tontti- ja yksityistieliittymiä. Tuotakin onnettomuuspaikkaa edeltää tiukka mutka ja mäennyppylä, joten näkyvyys on ollut huono. Suomen päätieverkolla on paljon vastaavaa surkeaa ränniä, eikä tulevaisuus hyvältä näytä.