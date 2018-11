Naarashirvi ammuttiin vasan sijasta Suomussalmella – poliisi tutkii metsästysrikoksena

Kyllä näitä on turha tutkia rikoksena. Siihen olisi järkevämpi menettely.

Jos kerran kämmi käy niin vahinkohan se on.

Nimittäin ahkerat metsästäjät yrittää harventaa tiheää hirvikantaa talkoilla omin kustannuksin jotta ihmisiä ei kuolisi liikenteessä.

Ja tästä vielä maksetaan tonneja kaatomaksuina.

Vasan tunnistus on hankala asia laihasta ylivuotisesta. Väitän että 10 prosenttia tunnistaa jos kuvia vilautetaan simulaattorissa.

Ei näitä ainakaan lehdissä kannata lööpeissä kirjoitella.