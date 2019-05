Myrskytuulet puhaltavat perjantaina Oulun seudulla, navakkaa myös muualla maakunnassa – sähköjä poikki, puu kaatui talon päälle

Voimakkaat tuulet puhaltavat perjantaina erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että myrskylukemia on jo aamupäivällä mitattu Perämerellä. Tuuli on voimakas myös maa-alueilla. Hailuodon lauttaliikenne on toistaiseksi keskeytetty.

Maakunnan pelastuslaitoksilla on ollut jo lukuisia tuuleen liittyviä vahingontorjuntatehtäviä. Kyse on ollut kaatuneista puista, jotka ovat rysähdelleet teille ja sähkölinjoille.

Ylivieskassa puu oli kaatunut talon päälle. Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että talo ei kuitenkaan vaurioitunut mainittavasti.

Tuuli yltyy perjantaina päivää ja iltapäivää kohti. Puuskissa tuuli voi esimerkiksi Oulun alueella olla selvästi yli 20 metriä sekunnissa.

Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lisäksi keskisempään Suomeen ja Lapin eteläpuolelle.

Kaatuneiden puiden vuoksi sähkökatkot ovat mahdollisia perjantaina. Iissä on kärsitty pitkin perjantaita sähkökatkoista. Iltapäivällä kello 14 jälkeen lähes 1300 Iin Energian asiakasta oli vailla sähköjä. Muualla Oulun seudulla on ollut pienempiä katkoja.

Iin Energia tiedottaa, että vikoja korjataan usealla työryhmällä. Asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä yhtiön asiakaspalveluun, jos tiedossa on vikapaikka. Muussa tapauksessa soittamista vikapäivistykseen ja asiakaspalveluun kehotetaan nyt välttämään.

Iltaa kohden puhuri vaimenee vähitellen ja yöksi tilanne normalisoituu. Ilmatieteenlaitokselta kerrotaan, että Lauantainakin tuuli puhaltaa navakasti, mutta selvästi perjantaita vaimeammin.

Perjantaina lännestä saapuu sadekuuroja ja pilvisyys runsastuu. Iltapäivällä ja illalla on enimmäkseen pilvistä, tosin Oulusta itään mentäessä voi olla hieman aurinkoisempaa. Sadekuuroja tulee monin paikoin.

Lauantaina aamu valkenee kirkkaana ja poutaisena. Päivällä pilvisyys lisääntyy, mutta sää pysyy enimmäkseen poutaisena.

Koillismaalla sadekuurojen todennäköisyys on muuta maakuntaa suurempi, mutta kyse paikallisista kuuroista. Oulun tuntumassa odotettavissa on todennäköisesti poutapäivä.

Voimakas tuuli aiheutti jo torstaina runsaasti tehtäviä pelastuslaitokselle. Suurin osa hälytyksistä koski uhkaavasti kaatumassa olevia puita ja mainoskylttejä.

Tuuli aiheutti torstaiaamuna vahinkoja myös Oulun Hietasaaressa sijaitsevalle kahvilalle. Puhuri repi irti Pitkänmöljäntien päässä sijaitsevan iglukahvilan katon ja heitti sen veteen.

