Myrskytuulet ovat tehneet tuhojaan Oulussa ja muualla maakunnassa – pelastuslaitoksilla jo yhteensä 170 tehtävää

Koivuihin ehti tulla lehdet ja niitähän sitten kaatuu. Kuinkahan monessa talossa on Itä-Suomessa sähköt poikki,siellä on kurjaa laitella juhlia jos sellaisia sattuu olemaan,siinä saa soveltaa,että saa tarjottavat pysyyn kylmänä... No jospa ne ulkosäilytyksessä säilyis, onhan vaan puolikymmentä astetta lämmintä/kylmää tällä kertaa.