Myös hiihtokeskus Ukkohalla sulkee rinteensä sunnuntaina

Hiihtokeskus Ukkohalla Hyrynsalmella sulkee koronaviruksen vuoksi rinteensä tänään sunnuntaina kello 17.

Hotel Ukkohalla sulkee Saunamaailman ja keilahallin välittömästi sunnuntaina. Ravintola Saaga suljetaan lauantaina 28. maaliskuuta.

– Tilanne on vaikea ja haluamme omalta osaltamme olla mukana estämässä koronaviruksen leviämistä ja turvata henkilökunnan ja asiakkaidemme hyvinvoinnin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Ukkohalla kertoo tiedotteessa.

Osa alueen palveluista on edelleen auki. Hyrynsalmen kunta on ilmoittanut pitävänsä hiihtoladut avoinna pääsiäiseen saakka. Ukkohallassa on sunnuntaista 29. maaliskuuta lähtien auki Ukkohallan Infossa oleva Tarmo Lähikauppa sekä sen yhteydessä oleva kahvila.

Ukkohalla kertoo noudattavansa viranomaisten määräyksiä ja toimivansa niiden mukaisesti.

Aiemmin tänään uutisoitiin, että iso osa Lapin laskettelukeskuksista sulkee sunnuntaina hissinsä.