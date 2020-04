Muutamia koronavirustartuntoja todettu Oulunkaaren kuntien alueella – Iissä viisi tapausta

Oulunkaaren alueella on todettu yksittäisiä koronvirustartuntoja. Iissä tapauksia on viisi. Muiden kuntien tartuntatapausten määrä on vähäinen, joten niistä ei valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja yksityisyydensuojan takaamiseksi julkaista tarkempia tietoja.

THL:n valtakunnallisesta karttasovelluksesta voi tarkastella tartuntatietoja alueittain ja kunnittain. Kunta mainitaan listauksessa, mikäli laboratoriotestein todettuja tartuntoja on kunnassa 5 tai enemmän. Pääset sovellukseen tästä. 16.4. Karttasovellus päivittyy klo 12.00 ja siinä voi olla viivettä.

Oulunkaari muistuttaa, että koronaviruksen torjumiseen liittyviä ohjeistuksia on edelleen syytä noudattaa huolellisesti. Ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja tulee välttää ja lisäksi on muistettava hyvä käsi- ja yskimishygienia.

Erityisesti yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien on syytä noudattaa annettuja ohjeistuksia ja esimerkiksi pyytää asiointiapua ystäviltä, naapureilta tai omasta kunnasta. Myös Oulunkaaren alueellisista vanhuspalveluiden palveluohjausnumeroista saa apua.

