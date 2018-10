Muhoksella koulu remonttiin – tutkimuksessa löytynyt sädesieni huolestuttaa vanhempia

Muhoksen Kirkonkylän koulun vanhasta osasta on tutkimuksissa löytynyt erilaisia mikrobikantoja.

Rakennuksen ylimmän ja keskikerroksen kahden käytävän ja portaikon lattiapintojen alta on löytynyt muun muassa aktinobakteeria eli sädesientä sekä liikuntasalin lattian rakenteista hometta.

Vanha puoli on rakennettu vuonna 1956, joten käytävien rakenteet ovat peräisin 62 vuoden takaa. Mikrobilöydöksiä tehtiin nyt tiloissa, joita vuonna 2013 koulurakennuksessa tehty peruskorjaus ei syystä tai toisesta koskenut.

Kunta on myös tarttunut ongelmaan heti ja tehnyt suunnitelman tilojen remontista ja sen toteuttamisesta. Välittömillä toimenpiteillä suljetaan pois mahdollisia haittoja ja parannetaan olosuhteita.

– Käytäviin tuodaan syysloman jälkeen mahdollisimman pian ilmanpuhdistimet ja käytävien reunat tiivistetään. Nyt on sovittu, että varsinainen korjaus toteutetaan koulutyön ulkopuolella ensi kesänä kesä-, heinä- ja elokuun aikana, Kirkonkylän koulun rehtori Pasi Kukkola sanoo.

Muita toimenpiteitä ei nyt tarvitse toteuttaa ennen varsinaista remonttia. Kukkolan mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti remonttiin asti.

– Katsotaan, miten tehdyt toimenpiteet vaikuttavat. Jos oirehtivia ihmisiä tulee lisää, tilannetta katsotaan uudelleen, perjantaina tilanteeseen koululla tutustunut terveystarkastaja Erkki Voutilainen Oulun seudun ympäristötoimesta sanoo.

Rakennuksen peruskorjaustyöt tulevat maksamaan koululla kaikkinensa 350 000–400 000 euroa.

– Koululla ja opetuksessa olisi kuitenkin olemassa muitakin rahanreikiä, mutta eihän sille mitään mahda. Kun tietoon tulee tällaisia asioita, niin ne täytyy korjata. Lähtökohtana on tarjota turvalliset tilat opetukselle, Kukkola muistuttaa.

Suurin asia vanhemmilla on iso huoli lasten ja opettajien hyvinvoinnista ja terveydestä, Muhoksen Kirkonkylän koulun vanhemmat ry:n puheenjohtaja Kaisa Suorsa kiteyttää asian yhdistyksen vanhemmilta saamien sähköpostien ja viestien perusteella.

Vanhemmilla on ollut huolta turvallisesta oppimis- ja työympäristöstä, kun tutkimuksissa on kuitenkin löytynyt sädesientä. Yhteydenotoissa on kerrottu, että lapsilla on ollut vakavia oireita.

– Vanhempia ainakin mietityttää, miten lapset voivat olla koulussa yli seitsemän kuukautta ennen kuin remontti alkaa. Vanhemmat kaipaavat faktatietoa. Heitä huolestuttaa, koska päättäjiltä ei tule vastauksia esitettyihin kysymyksiin.

Terveydenhuoltoa koskevissa viesteissä on tuotu esille, että vanhempia ei kuunnella eikä oteta vakavasti, asioihin suhtaudutaan jotenkin vähättelevästi.

– On myös kysytty, missä vaiheessa vanhempien huoli ja kunnan huoli kohtaavat. Nyt vanhemmilla on iso huoli, kunnalla ei.

Suorsan mukaan vanhemmat haluavat avointa yhteistyötä terveen oppimis- ja työympäristön takaamiseksi.