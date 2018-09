Mitä kuuluu, Kari Tykkyläinen? "Teen videoita, että muutkin oppisivat nauramaan itselleen"

Kari Tykkyläinen on Pudasjärvellä asuva taiteilija, joka tunnetaan muun muassa kuvanveistäjänä. Nuorelle polvelle hän lienee tuttu etenkin miljoonayleisön keränneiden YouTube-videoidensa ansiosta.

Soitimme taiteilijalle ja kysyimme hänen kuulumisiaan.

Huomenta Kari Tykkyläinen, mitä kuuluu juuri nyt?

Kiitos hyvää kuuluu. Olen nyt lomalla. Meillä on oma saari Joutsassa, ja olen täällä emännän kanssa. Olin nimittäin tässä viikon Komin kansantasavallassa. Pudasjärven kaupunki tekee tämmöistä kulttuurivaihtoa. On tuettu kulttuuria sinne, ja he ovat tukeneet tänne, lähinnä lastenkulttuurin kautta. Olen ollut siinä mukana alusta asti.

Kesä on ollut vilkas, kun olen tehnyt parikymmentä kaikkaa sikariboksikitaran kanssa. Nyt on emännän kanssa vain saunottu ja uitu. Tänään menen Mäntsälästä hakemaan suksia. Lupasivat sieltä lähemmäs sata paria. Semmoinen henkilö kuin Jari Hämäläinen, joka tekee hyväntekeväisyyttä. Hän lahjoittaa muutakin tavaraa, jota sitten jaamme vähävaraisille pohjoisessa.

Minkälainen Pudasjärven kesä oli taiteilijan työn kannalta? Insipiroivatko helteet vai päinvastoin?

Eivät inspiroineet helteet. En viettänyt Pudasjärvellä kuin muutaman viikon kesällä. Keikkailin ympäri maata. Kun loma on ohi, alkaa veistäminen, enkä lähde mihinkään. En ota keikkoja.

Korkokenkäkukkamekkosuohiihto – tapahtuma, jonka isä olet – järjestettiin välivuoden jälkeen elokuussa. Se oli kymmenes kerta, mutta oliko se nyt myös viimeinen kerta kuten jo jossain luki?

Tästä tuli menestys, kun Yle teki siitä pätkän Perjantai-ohjelmaan. Paikallinen kyläyhdistys lähti mukaan järjestelyihin, niin homma pelitti. 40 hiihtäjää oli ja monta sataa katsojaa. Kyllä me pidetään tätä jatkossakin. Kaikki, jotka eivät ole ennen uskaltaneet, haluavat nyt kokeilla.

Sinulla on hyvin monenlaisia tapoja ilmaista itseäsi. Onko repertuaariin tulossa uusia ilmaisutapoja?

En rupea kirjaa kirjoittamaan tai semmoista. Eiköhän näillä nykyisillä aika hyvin päästä eteenpäin. Kuvanveisto on sitä vakavaa hommaa, videot ilonpitoa ja politiikan minä heitän pois kokonaan.

Sinut tunnetaan kuvanveistäjänä ja maalaajana, mutta suuri yleisö tuntee myös YouTube-videosi. Mistä kaivat innoituksen niihin?

Se on hyvin helppoa. Kun käyn kaupunginhallituksen kokouksessa, saan siitä aiheen jo kymmeneen videoon. Tai kun käyn emännän kanssa saunassa. Jokapäiväisistä asioista, kun osaa nauraa itselleen. Teen videoita, että muutkin oppisivat nauramaan itselleen. Jos seuraa somea, ihmiset vain valittavat. Minua on kiitetty siitä, että jotakin iloa sinne edes löytyy.

Varmaankin tunnetuin videosi on Lannistumaton, jossa hakkaat itseäsi Kalevalla päähän. Saanko kysyä, miten juuri Kaleva valikoitui esineeksi, jolla lyöt itseäsi?

Meille tulee Kaleva. Se oli ensimmäinen videoni, enkä tiennyt silloin vielä YouTubesta mitään. Minua otti päähän meidän sen aikainen kehitysjohtaja. Vaimo otti sitten semmoisen onnettoman videon. Insinöörit sanoivat kaupungilla, että pane se YouTubeen. Siitä on sitten tullut tavaramerkki. Moni on ilmoittanut sen myötä, että ei anneta periksi. Siitä on tullut sellainen elämänohje varsinkin nuorille.

Olet mukana myös paikallispolitiikassa, tällä hetkellä vihreiden riveissä. Onko aikomuksia pyrkiä ensi kevään eduskunta- tai eurovaaleissa ehdolle?

Ei todellakaan. Minä olen nämä hommat nyt käynyt läpi. Se on sellaista pyrkyreiden hommaa eikä sovi minun luonteelleni. Olen kyllästynyt politiikkaan sen vuoksi, kun olen 30 vuotta siellä jauhanut, eivätkä nämä kulttuuriasiat muutu miksikään. Aina tulee Sipilän päälle uusi Sipilä, joka polkee.