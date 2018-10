Missäpäin Oulua näkee parhaiten tähtitaivaan ihmeitä? "Siellä on havaittu useasti outoja ilmiöitä"

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa etsii parhaillaan Suomesta tuhannen tähden paikkoja eli Linnunradan katselupaikkoja. Jokainen tähtiharrastaja voi itse käydä lisäämässä havaintojärjestelmä Taivaanvahdin karttasovellukseen hyviä havaintopaikkoja.

Tähän mennessä karttasovellukseen on Oulusta merkitty vain pari tähtienkatseluun sopivaa paikkaa.

Yksi niistä on Pilpaselän metsätie, joka on ilmoittajan mukaan avonainen, hiljainen ja kaukana häiritsevistä valoista – lisäksi siellä on havaittu useasti outoja ilmiöitä. Ilmoittaja ei kuitenkaan valota ilmiöitä tarkemmin.

Toinen ilmoittaja tuo esille meren rannalla sijaitsevan Oulun Letonniemen, jossa on esteetön näkyvyys pohjoiseen, länteen ja lintutornista myös etelään ja itään. Rajahaudantien päässä olevalta pysäköintipaikalta on noin puolentoista kilometrin kävely merkattua metsäreittiä pitkin Letonniemen suojelualueen kärkeen.

Näissä paikoissa Linnunradan yksityiskohtia näkyy, vain etäällä horisontissa voi havaita valosaastetta.

Ursan tiedottaja Anne Liljeström kertoo, että Linnunradan katselupaikkoja on ilmoitettu karttasovellukseen selkeästi enemmän eteläisestä Suomesta kuin pohjoisesta.

– Pohjoisessa olisi kyllä enemmän pimeitä paikkoja. Vielä ehtii ilmoittaa paikkoja mukaan.

Ursan Tuhannen tähden paikka -kampanja kerää Suomen parhaita tähtienkatselupaikkoja Taivaanvahti -sivustolla 24. lokakuuta saakka.

Ennen lumentuloa Linnunrataa katsomaan

Tähtitieteellisen yhdistyksen Oulun Arktoksen puheenjohtaja Jussi Kantola kommentoi, että valosaastetta on paettava hyvän matkaa Oulun kaupungin ulkopuolelle: Esimerkiksi Sanginjoen suuntaan, Tyrnävään, Liminkaan, Paavolaan.

– Merenrannoilta merelle päin on tavallisesti paremmat näkymät kuin rannalta sisämaahan. Ennen lumentuloa Linnunrata on mahdollista erottaa jopa ensimmäisistä asumalähiöistä, kunhan ei aivan katulampun alta katsele.

Kantolan mukaan taivaan kohteita katsellaan yleensä niiden ollessa etelän suunnalla, joten havaintopaikkaa kannattaa etsiä ennemmin kaupungin etelä- kuin pohjoispuolelta.

– Kiimingistä näkyy taivaalle paremmin kuin Oulun keskustasta ja Yli-Kiimingistä paremmin kuin Kiimingistä. Valosaaste lisääntyy taajaman kasvaessa.

Kantola selittää, että Arktoksen tähtitorni Puolivälinkankaan vesitornilla on valosaastetta lukuun ottamatta hyvä havaintopaikka, sillä näkymä on horisontista horisonttiin.

Oranssinhohtoinen valokupu kaupunkien yllä

Asutuksen ja liikenneväylien läheisyydessä haasteena pimeän tähtienkatselupaikan löytämisessä on kaikkialle tunkeutuva ylimääräinen ja huonosti suunniteltu valaistus.

Valosaaste näkyy kaupunkien yllä leimuavana punertavana tai oranssinhohtoisena valokupuna. Keinovalo on verhonnut miltei kaikki tähdet taakseen.

Hyvin suunniteltu valaistus auttaisi näkemään paremmin pimeässä ja eikä kätke tähtitaivasta ihmeineen. Valoja kannattaisi pitää päällä vain silloin, kun niille on todellinen tarve. Toinen perusohje on, että silloin kun valot palavat, niiden pitää olla suunnattu

tarkasti siihen kohteeseen, joka halutaan valaista.