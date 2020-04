Ministeri Leppä: "Tavoitteena on saada toimiva ja läpinäkyvä malli porovahinkojen korvaamiseksi" – porovahinkoriidat tulossa jatkossa käräjäoikeuksien ratkottaviksi

Porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia koskeva uudistus etenee.

Maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevan hankkeen tavoitteena on uudistaa poronhoitolaissa säädetty porojen aiheuttamia vahinkoja ja aitaamisasioita koskeva arviointi- ja riidanratkaisujärjestelmä. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 27. huhtikuuta asti. Uudistus on osa hallitusohjelman toimeenpanoa.

Uudistuksessa nykyiset kuntakohtaiset lautakunnat ehdotetaan lakkautettaviksi ja porovahinkoriidat tulisivat jatkossa käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Lisäksi poronhoitoalueelle ehdotetaan perustettavaksi uusi riippumaton lautakuntamuotoinen toimielin, joka suorittaisi porovahinko- ja aitaamisasioissa asiantuntija-arviointeja.

Muutoksella pyritään turvaamaan asianosaisten mahdollisuus saada pyynnöstä luotettava asiantuntijalausunto viipymättä ja kohtuullisin kustannuksin menettelyssä, jossa kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi ja voivat tavoitella sovintoa.

– Lakiesityksen tavoitteena on saada toimiva ja läpinäkyvä malli porovahinkojen korvaamiseksi sekä maanomistajien että poronhoidon kannalta, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaisi lautakunnan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenet olisivat sivutoimisia, toimisivat virkavastuulla ja saisivat palkkionsa valtiolta. Tarvittavat tukipalvelut lautakunta saisi Ruokavirastolta.

Riitojen osapuolten oikeus valita lautakuntaan oma jäsenensä poistuisi. Lautakunnan arviointimenettelyn tueksi on valmistumassa Luonnonvarakeskuksen johtamassa hankkeessa yhdessä eri sidosryhmien kanssa valmistelu vahinkoarvioinnin ohjekirja.

Uudistuksen tavoitteena on poistaa nykyisen järjestelmän riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen liittyvät ongelmat ja lisätä osapuolten luottamusta järjestelmään.

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa tiedotteessaan, että luottamuksen lisääntyminen olisi omiaan vähentämään poronomistajien sekä maanomistajien ja -haltijoiden välistä vastakkaisasettelua. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.