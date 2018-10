Miljardööri "Poju" Zabludowiczin pääomistama yhtiö suunnittelee 300 miljoonan euron metallitehdasta Raaheen - Valtion sijoitusyhtiö antoi miljoonalainan

Julkisuutta kaihtava Chaim Zabludowicz on suurin osakas oululaisyhtiössä, joka aikoi ensin avata kaivoksen Taivalkoskelle.

Miljardööri ja viime vuonna Britannian 90. rikkaimmaksi mieheksi sanottu Chaim Zabludowicz haluaa rakentaa metallitehtaan Raaheen.

Kyse on Ouluun rekisteröidyn Ferrovan Oy:n ferrovanadiinitehtaasta, jonka rakentamisesta on tarkoitus tehdä päätös vielä tänä vuonna. Zabludowiczin yhtiö Tamares Mining Croup on Ferrovanin suurin omistaja.

Suomeen akkuteollisuuden keskittymää puuhaava valtion sijoitusyhtiö Suomen Malminjalostus Oy on myöntänyt Ferrovanille 4,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan.

– Laina on merkittävä jo senkin vuoksi, että valtio lähtee näin voimakkaasti tukemaan meidän kiertotaloushankettamme, sanoo Ferrovanin toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi.

Pitkäjärvi kutsuu vaihtovelkakirjalainaa siltarahoitukseksi, jonka avulla päästään järjestelemään kokonaisuudessaan 300 miljoonaa euroa maksavan metallitehtaan rahoitusta.

– Aikataulumme on edelleen on, että rakentamispäätös tehdään tämän vuoden aikana. Tehdas olisi suunnitelman mukaan valmis vuoden 2020 lopussa, sanoo Pitkäjärvi.

Salaperäinen suomalainen liikemies

Chaim "Poju" Zabludowicz on Suomen kansalainen, mutta erittäin vähän julkisuudessa esiintyvä liikemies. Brittiläisen Sunday Timesin rikkaimpien brittien listalla Zabludowicz sijoittuu tänä vuonna sijaluvulle 90.

Hänellä on Sunday Timesin mukaan 1 500 miljoonan punnan eli noin 1,6 miljardin euron henkilökohtainen omaisuus.

Chaim Zabludowicz istuu Ferrovanin hallituksessa, jota johtaa Outokumpu Oy:n ex-toimitusjohtaja Mika Seitovirta.

Pitkäjärvi ei halua tarkkaan kertoa Zablunodowiczin omistusosuutta. Tamares Mining on kuitenkin suurin osakkeenomistaja Ferrovanissa. Muut suuret omistajat ovat hollantilainen Akkerman Exploration ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Kolmikon omistuksessa on 90 prosenttia osakkeista.

Kaivos vaihtui metallitehtaaseen

Ferrovan Oy on aikaisemmalta nimeltään Mustavaaran Kaivos Oy. Sen tarkoituksena oli alun perin aloittaa vanadiinin tuotanto entisessä Rautaruukin kaivoksessa Taivalkosken Mustavaarassa.

Suunnitelmat muuttuivat. Nyt yhtiö suunnittelee käsittelevänsä vanadiinipitoista teräskuonaa SSAB Raahen ja Luulajan terästehtaalta. Siitä on tarkoitus tuottaa ferrovanadiinia. Sen vuoksi yhtiö muutti tammikuussa nimensä Ferrovan Oy:ksi.