Mika Rytkönen aloittaa Kainuun rajavartiolaitoksen komentajana

Eversti Mika Rytkönen. KUVA: Kainuun rajavartiosto.

Kainuun rajavartioston komentajaksi on määrätty 1. syyskuuta alkaen eversti Mika Rytkönen, rajavartiosto tiedottaa. Rytkönen siirtyy uuteen tehtäväänsä Rajavartiolaitoksen esikunnasta kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikön paikalta.

Rytkönen aloittaa komentajan tehtävässä virkapaikallaan Kainuun rajavartion esikunnassa maanantaina 3. syyskuuta. Väistyvä komentaja, eversti Matti Sarasmaa siirtyy Rajavartiolaitoksen esikuntaan henkilöstöosaston osastopäälliköksi.

– On todella mukavaa palata entisille kotikonnuille 17 vuoden jälkeen, Rytkönen totesi vastaanottaessaan komentajan tehtävät viime tiistaina Kajaanissa.

Eversti Rytkönen on syntynyt vuonna 1969. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2003. Rytkönen on palvellut aikaisemmin virkaurallaan muun muassa Kainuun rajavartiostossa, Lapin rajavartiostossa ja Rajavartiolaitoksen esikunnassa sekä kansainvälisissä tehtävissä Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä.