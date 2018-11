Mikä nimeksi Ylivieskan uudelle kirkolle?

On se vaan niin hemmetin ruma. Ei edes seinäylityksiä räystäissä? Seinät lahoaa alta aikayksikön.

Mutta tässä kuitenkin nimiehdotuksia.

- Isolato

- Aivopieru (ja toivottavasti jää ainoaksi mitä tämä arkkitehtitoimisto koskaan saa rakennukseksi asti)

- "Et voi uskoa että tämä on kirkko"

- Uskonmeijeri