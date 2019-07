Mika Kaurismäen uusi elokuva kuvattiin Lapissa – katso vasta julkaistu traileri

Mika Kaurismäen Lapissa kuvatun Mestari Cheng -elokuvan traileri ja siten ensimmäiset kohtaukset on julkaistu.

Kaurismäen uusi elokuva kertoo kiinalaisesta mestarikokki Chengistä, joka saapuu poikansa kanssa suomalaiseen syrjäkylään. Mestari Cheng on kuvattu Raattamassa, Kittilässä, Sodankylässä ja Kiinassa. Se on elokuva globalisaatiosta positiivisessa hengessä ja ruohonjuuritasolla.

Elokuvan pääosissa nähdään Chu Pak Hong, Anna-Maija Tuokko, Lucas Hsuan, Kari Väänänen ja Vesa-Matti Loiri. Hongkongin parhaaksi näyttelijäksi valittu Chu Pak Hong esittää elokuvan nimiroolin.

Elokuvan on käsikirjoittanut Hannu Oravisto ja kuvannut Jari Mutikainen. Elokuvan on tuottanut Marianna Films yhteistyössä kiinalaisten osatuottajien By Median, Han Ruan Yuan He:n ja QianJi Culture Co:n kanssa.