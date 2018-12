Mies käytti amfetamiinia ja autoili huumeissa joulupäivänä Kemissä

Eipä kannattaisi lähteä auton rattiin minkään aineen vaikutuksen alaisena.

Jos nyt kuitenkin hyväksytään faktat eli maailma ei ole täydellinen, niin kumman itse valitsisit kahdesta pahasta jos ne olisivat sinun tasan ainoat vaihtoehdot:

1. vastaan tulisi kuski joka on nukkunut edellisen yönsä unilääkkeillä eikä ole tokkurastaan vieläkään selvinnyt eli on puoliksi muissa maailmoissa, mutta koska unilääke on lääkärin reseptillä hankittu, niin se on täysin laillista olla ratissa tillintallin taju kankalla.

2. vastaan tulisi kuski joka on ottanut puhdasta amfetamiinia ja täten hän on niin hereillä kuin ihminen ikinä voi hereillä olla. Amfetamiini pitää huolen siitä, että jos vaikka olitkin jossain muissa maailmoissa, niin amfetamiinin jälkeen olet 100% tässä maailmassa, koska amfetamiini terävöittää kaikki aistisi erityisesti näön ja kuulon ja havainnoit fyysistä maailmaa tarkemmin kuin koskaan. Tästä syystä amfetamiini on ollut jo yli 100 vuotta armeijan eliittiyksiköiden tärkein piriste.

Eli kahdesta pahasta 1 vai 2?