Metsästäjäliitto palkitsee Eränkävijät-sarjan vuoden erätekona – "Tuo vastuullisen eränkäynnin perinnettä nykypäivään"

Älä viitsi höpöttää ammattimetsästyksestä joka kerta, kun metsästys on esillä ja kommentoitavana. Kuinka monen ammattimetsästäjän luulet tulevan toimeen nykyaikana ja näillä riistamäärillä? Ennen oli esim oravanmetsästyksellä mahdollisuus saada tulolisää, samoin muulla turkismetsästyksellä, samoin metsäkanalintujen myynti oli sallittua. Oravan nahoilla ei nykyään ole minkäänlaista arvoa ja samoin ketun ja supikoirannahhkojen arvo on olematon. Yleensä varsinkin euroopassa myytävä riistan liha on tarhatuista eläimistä peräisin.