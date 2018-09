Metsäkanalintujen jahdissa on saatu saalista Oulun riistakeskusalueella – "Teerikannat paikoin todella hyvällä mallilla"

Höpöhöpö. Ei nämä nykyiset tietäjät mitä on silloin, kun metsälintukannat on runsaita. Mutta eipä heillä ole kokemusta asiasta. Vielä 80-luvulla tähän aikaan vuodesta poikueita oli useita yhden neliökilometrin alueella. Metso- ja teeripoikueita nousi ilmaan jatkuvasti liikuttaessa lintumailla. Pakkasten tultua satapäiset teeritokat oli yleisiä ja saattoipa metsojakin olla parikymmentä samassa tokassa. Kyllä tilanne on parempi kuin monena vuonna, mutta ei lähelläkään runsasta tai normaalia.