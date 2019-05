Metsähallitus: Munarosvoja saattaa liikkua myös Suomessa – keräilijät ovat kansainvälisesti verkostoituneita

Laiton linnunmunien keräily on lisääntynyt, ja sitä tapahtuu myös Suomessa.

Metsähallituksen mukaan munien keräily ja lintutarhojen pito ovat lisänneet suosiotaan, ei ainoastaan Keski-Euroopassa vaan myös Pohjoismaissa. Keräilijöitä eivät kiinnosta pelkästään harvinaiset lajit vaan kaikkien lajien munista tai poikasista ollaan kiinnostuneita.

Keräilijät ovat kansainvälisesti verkostoituneita. Muutama vuosi sitten Suomessa tuli ilmi tapaus, jossa suomalaiselta kerääjältä löydettiin tuhansittain luvattomasti kerättyjä linnunmunia. Tämä juttu sai alkunsa Skotlannista, josta löytyivät yhteydet Ruotsiin ja sieltä sitten Suomeen.



Luvaton toiminta on osin ammattimaista, ja munilla ja elävillä linnuilla käytävässä kaupassa liikkuvat isot rahasummat.



Metsähallitus arvioi, että tänäkin keväänä Suomessa liikkuu henkilöitä luvattomissa tarkoituksissa. Laitonta toimintaa harjoittavat henkilöt voivat olla myös Suomesta ja autot voivat olla omia tai vuokrattuja.



Toisaalta maassamme liikkuu kevään ja alkukesän aikana runsaasti lintuharrastajia, jotka eivät ole laittomilla asioilla, eivätkä aiheuta ongelmia linnuille. Lintujen pesinnän häiritseminen on kuitenkin kielletty.



Jos kuitenkin näet tai tapaat epäilyttävää toimintaa, joka viittaa munien keräilyyn tai pesien häirintään, siitä on syytä ilmoittaa poliisille.