Metsähallitus istutti Iijokeen satoja tuhansia merilohen ja -taimenen poikasia – tavoitteena tukea jokeen leimaantuneiden lohikalakantojen syntymistä

Iijoen vedenlaatu on pääosin hyvä tai erinomainen. Näin ainakin mitä asiaa on tutkittu vesipuitedirektiivin mukaisella arvioinnilla. Iijoen alajuoksulta 50 kilometriä jokea on tuhottu viidellä Pohjolan Voima Oy:n vesivoimalalla. Sen tuhotun alajuoksun jälkeen Iijoen pääuoma virtaa vapaana yli 300 kilometrin matkan. Lisäksi siinä on niitä sivujokia eli esimerkiksi Siuruanjoki Pudasjärvellä ja Oulussa, Korpijoki ja Livojoki Pudasjärvellä sekä Kostonjoki Taivalkoskella vapaana yhteensä satojen kilometrien verran.

Iijoen lohikannan pelastamisella alkaa olla kiire, koska yli puolen vuosisadan mittainen vankeus kalankasvattamoilla on jo heikentänyt niiden perimää kun luonnonvalinta puuttuu. Ei kait sen pelastaminen muuta vaadi kuin toimivat lohiportaat niihin viiteen alajuoksun voimalaan voimayhtiön kustannuksella ja riittävän monta kymmentä kuutiometriä sekunnissa vettä kalaportaisiin. Tai sitten purkakoot PVO patonsa pois ja vieköön romunsa muualle jolloin Iijoen alajuoksun tuhotut kosketkin saadaan ennallistettua entiseen loistoonsa. Kuluttajillekkaan kalaportaiden rakennusvelvoite voimayhtiölle ei maksa mitään kun vesivoimalla tuotetun sähkön omakustannushinta on pyöreä yksi sentti per kilowattitunti sähköä josta voimayhtiö saa keskimäärin yli 4 senttiä per kilowattitunti kun sen myy sähköpörssiin. Vaikka omakustannushinta tuplaantuisi kalaportaiden rakentamisen myötä niin silti vesivoimalla tuotettu sähkö tuottaa prosentin voiton suhteessa sähkön myyntihintaan. Aika tarkkaan 1 prosentti se on Suomen kuluttamasta sähköstä mitä Iijoen viisi voimalaa tuottaa. Eli alle kymmeneosa siitä mitä pian valmistuva Olkiluodon uusi kolmosreaktori tuottaa sähköä.