Metsähallituksen suurhanke paljasti sotakohteita ja kivikautisia asuinpaikkoja Lapissa – Yhdessä kohteessa on tapahtunut vahinkoa "maanmuokkauksen yhteydessä"

Kun noita kaiken maailman muinaismuisokohteita alkaa syntyä kylien vanhoille savenottopaikoille, rakennusten pohjamultiuksien multapaikoille ja jopa montuille, joista hevospelillä on täytemaita ajettu tienpohjiin pehmeikäille, ynnä muualle, alkaa tuntua, että näitä tohtoreita, lisenssiä ja dosenttia ym. tyhjän höpertäjiä alkaa olla turhan paljon kirjattuna "työllisiksi".

Jotenkin tuntuu, että kun porukka on leppeimmät kesäkuukaudet retkeillyt ja iltanuotioilla oluen ja viinien voimin maailmaa pelastettu, jossakin vaiheessa joku saa ahaa elämyksen, että pitäähän se joku tulos tästäkin kesästä esitellä. Toinen kysyy, että mikä? Toinen vastaa, että merkataan muinaismuisto. Tässähän tuo on, vaikka tämä meijän tämän kesänen tulistelupaikka.

Räkäset naurut ja ruksi karttaan. Näinpä alan nykyään uskoa jo monien näistä syntyneen.