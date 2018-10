Meri-Lapin poliisilla kiireinen viikko: Tuhotyön yritys, muumimukipetos ja varkaiden mukaan lähtenyt kamerakopteri

Lokakuun ensimmäinen viikko on pitänyt Meri-Lapin alueen poliiseja kiireisinä. Poliisi on puuttunut muun muassa tuhotyön yritykseen ja tutkii automurtoa. Poliisin mukaan Meri-Lapin alueella on lisäksi viime aikoina kirjattu suuri määrä autoihin kohdistuneita vahingontekoja.

Tuhotyön yritys tapahtui Torniossa perjantaina, kun sikäläisen liikkeen postiluukusta pudotettiin lattialle tuleen sytytettyjä mainoslehtiä kello 17.30 aikaan. Paikalle tullut liikkeen omistaja sai sammutettua palavat lehdet.

Niin ikään Torniossa varkaan tai varkaiden mukaan lähti autosta satojen eurojen arvosta elektroniikkaa ja kamerakopteri. Automurto tapahtui keskiviikkona 3.10. Kyläjoella Kemin rampin kohdalla olevalla pellolla, jossa oli pysäköitynä sininen Volkswagen Caravelle-pakettiauto.

Arviolta kello 18–20.30 välisenä aikana iskeneet varkaat veivät pakettiautosta DJI Mavic Pro-kamerakopterin, 10,5 tuuman Apple Ipad Pro-tabletin ja keltaisen Fjällrävenin repun sekä erimerkkisiä johtoja ja muistikortteja.

Kemissä partio nappasi Iso-Törmänkadulla perjantaiaamuna henkilöautolla ajaneen 24-vuotiaan naisen, joka oli ratissa ilman ajo-oikeutta. Nainen on ajellut vuoden aikana kuusi kertaa kortitta, ja useiden uusimiskertojen vuoksi teot viedään oikeuteen.

Poliisi kertoo myös muumimukien myyntiin liittyvästä petoksesta. Simolainen 29-vuotias mies on myynyt useita kertoja huijausmielessä Tori.fi-sivustolla muumimukeja, nyt 230 euron arvosta helsinkiläiselle ostajalle. Saman simolaismiehen epäillään syyllistyneen viimeisen vuoden aikana kymmenkunta kertaa vastaavaan petokseen.

Poliisi pyytää ilmoittamaan rikoksiin liittyvät tiedot ja havainnot sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi tai arkisin numeroon 0295 466 156