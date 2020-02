Matkailijoiden hiihtokouluista kasvoi Ounasvaaran hiihtokeskukselle hyvä bisnes – näin turisti opetetaan laskettelemaan

Saudiarabialaiset Monirah Almubaddel ja Mohammed Albarrak eivät ole koskaan lasketelleet. He varasivat laskettelutunnin Rovaniemen Ounasvaaran hiihtokeskuksesta oppiakseen lajin.

Matkailijoille tarkoitetuista hiihtokouluista on tullut Ounasvaaran hiihtokeskukselle tuottoisaa bisnestä.

Laskettelupäivä alkaa heti keskuksen auetessa kello 10, kun Almubaddel ja Albarrak saapuvat keskuksen vuokraamoon. Heitä ovat vastassa hiihtokoulun päällikkö, hiihdonopettaja Sanna Ollila ja hiihdonopettaja Antti Virranniemi.

1. Oikeanlaiset varusteet

Ensin Almubaddelille ja Albarrakille haetaan laskettelumonot, -sukset ja kypärät. He ovat pukeutuneet pipoihin, talvitakkeihin ja huiveihin. Albarrakilla on käsissään toppahanskat, mutta Almubaddelilla on ohuet nahkahanskat. Kummallakin on jalassaan vain farkut.

Hiihtokeskuksen vuokraamoon hankittiin rinnetoiminnanjohtajan Juhani Roinisen mukaan vuokrattavaksi talvitakkeja ja -housuja muutama vuosi sitten. Niitä täytyy olla juuri ulkomaalaisia asiakkaita varten.

Monarah palasi laskemaan vaihdettuaan monot vuokraamossa. KUVA: Anssi Jokiranta

– Etenkin aasialaisille täytyy olla paksumpaa vaatetta, sillä he saapuvat usein päät paljaina, hyvin kevyissä vaatteissa.

On asiakkaan oma valinta, haluaako hän vuokrata ulkovaatteita. Almubaddel ja Albarrak jättävät talvihousut naulakkoon.

Mohammed Albarrak uskaltautui ankkurihissillä isompaan rinteeseen sillä aikaa, kun hänen puolisolleen etsittiin sopivampia monoja vuokraamossa. KUVA: Anssi Jokiranta

Laskettelumonojen sovitus alkaa Ollilan avustuksella. Albarrak löytää sopivat heti ensimmäisistä, Almubaddel sovittaa eri malleja, mutta kaikki tuntuvat hyvin tiukoilta. Ollila ohjeistaa, että monon täytyy tuntua tukevalta. Se on sopiva, jos Albarrak pystyy liikuttamaan varpaitaan monoissa ylös ja alas.

2. Monoilla kävely, suksien kiinnittäminen ja tasapaino

Kun Almubaddel ja Albarrak ovat saaneet monot jalkaan, on aika aloittaa laskettelutunti. Hiihdonopettaja Virranniemi odottaa heitä heti vuokraamon ulkopuolella.

Hiihdonopettaja Antti Virranniemi on valmiina opettamaan Mohammed Albarrakia ja hänen puolisoaan Monirah Almubaddelia. KUVA: Anssi Jokiranta

Harjoittelu aloitetaan hyvin loivasti viettävällä pihalla. Ensin opetellaan suksien irrottamista toisistaan, sitten suksen kiinnittämistä monoon. Virranniemi näyttää mallia. Almubaddel horjuu yrittäessään asettaa monoa yhteen sukseen. Tasapaino kuitenkin säilyy.

Virranniemi kehottaa Albarrakia ja Almubaddelia seisomaan hetken yhdellä jalalla suksen päällä tasapainon hakemiseksi.

3. Liukumaan

Seuraavaksi Virranniemi johdattaa aloittelijat ylemmäs pihaa yhdellä suksella potkutellen. Tarkoituksena on, että Almubaddel ja Albarrak liukuvat takaisin suksen varassa.

– Miten minä jarrutan? kysyy Albarrak.

Alkulämmittelyjen jälkeen Mohammed Albarrak puolisoineen siirtyi hiihtokeskuksen lumimaailmaan. Lumimaailman mäen huipulle he nousivat mattohissillä. KUVA: Anssi Jokiranta

Parin toistokierroksen jälkeen Virranniemi pyytää Albarrakia ja Almubaddelia kiinnittämään toisenkin suksen. He harjoittelevat suksien asettamista aurausasentoon jarruttamista varten sekä kävelemistä sukset jalassa sivuttain.

Aikaa oppitunnilla on vain 45 minuuttia, joten pian Virranniemi ohjaa Albarrakin ja Almubaddelin kohti harjoitusrinnettä hiihtokeskuksen Lumimaassa. Huipulle matkataan mattohissillä.

4. Alas ja takaisin ylös

Harjoitusmäen huipulla Monirah Almubaddelia hieman pelottaa. Virranniemi näyttää ensin Mohammed Albarrakille, miten suksilla lähdetään liikkeelle ja miten vauhdin saa pysähtymään asettamalla sukset aurausasentoon. Albarrakin lasku pysähtyy lähes siihen kohtaan rinnettä, mihin oli tarkoituskin.

Lumimaan mäen huipulla Monirah Almubaddel pääsi kokeilemaan liikkeelle lähtöä. Suksien kärjet pyritään pitämään mahdollisimman paljon aurausasennossa, jotta vauhti ei pääse yltymään liian lujaksi ja pysähtyminen onnistuu paremmin. KUVA: Anssi Jokiranta

Seuraavaksi on Almubaddelin vuoro. Liikkelle lähtö onnistuu hyvin, mutta pysähtyminen on vaikeampaa. Sekin lopulta onnistuu.

5. Vinkkejä laskuun

Virranniemi neuvoo Almubaddelia ja Albarrakia laskuasennon kanssa. Jos kehon painopiste on liian edessä tai takana, kaatuminen on todennäköisempää. Polvien joustolla on iso vaikutus.

Ensimmäisillä laskettelutunneilla opetus keskittyy juuri perusteisiin. Hiihtokoulussa matkailijalle opetetaan Sanna Ollilan mukaan alusta alkaen rinneturvallisuutta, jotta asiakas saa hyvän pohjan jatkaa harrastusta niin halutessaan.

Hiihdonopettaja Antti Virranniemi antaa oppilailleen parhaat vinkit, miten laskettelu sujuu turvallisesti. Heti Mohammedin ja Monirahin jälkeen hänellä oli jo seuraava opetustunti pienen venäläispojan kanssa. KUVA: Anssi Jokiranta

Seuraavan laskun Albarrak ja Almubaddel saavat tehdä jo lähes täysin itsenäisesti.

Albarrak nauttii laskemista täysin rinnoin, mutta Almubaddel haluaa lopettaa laskemisen. Laskettelumonot puristavat liikaa, joten hän palaa vuokraamoon. Albarrak jää rinteeseen.

Seura opettaa paikalliset

Syy, miksi juuri ulkomaalaisten asiakkaiden määrät ovat lähteneet nousuun Ounasvaaran hiihtokeskuksessa, on Roinisen mukaan yksinkertaisesti Rovaniemi. Harva matkailija tulee Rovaniemelle vain laskettelun tai maastohiihdon vuoksi.

– Rovaniemi matkakohteena tuo matkailijat kaupunkiin. Oukun sijainti kaupungin kyljessä taas mahdollistaa lajien kokeilun helposti, sanoo Roininen.

Asiakkaista jopa yli 80 prosenttia on matkailijoita. Ilman heitä keskusta ei Roinisen mukaan todennäköisesti avattaisi päivittäin heti aamulla.

Valmiina laskuun. Monirah Almubadel lähtee ensin laskuun Ounasvaaran harjoitusmäessä. Pian Mohammed Albarrak laskee perässä. KUVA: Anssi Jokiranta

Laskettelijoita saapuu ympäri maailman. Keskuksessa näkyy samat kansallisuudet kuin kaupungissa.

Toinen syy, miksi keskuksessa opetetaan pääsääntöisesti matkailijoita, on seuratoiminnassa. Hiihtokeskuksen ei kannata kilpailla paikallisista aloittelijoista Santa Claus Ski Teamin kanssa.

Vaihto isompiin monoihin

Hiihtokeskuksen vuokraamossa Monirah Almubaddel kertoo laskettelun olleen hauskaa kokeilla.

– Monot puristivat aivan liikaa, se kävi sietämättömäksi, hän sanoo.

Almubaddel käärii farkkujensa lahjetta ja näyttää painumajäljet jalassa. Hän toivoo, että jostain löytyisi paremmin sopivat monot, sillä vapaata lasketteluaikaa olisi opetustunnin jälkeen vielä neljä tuntia jäljellä.

Lopulta uudet monot löytyvät. Almubaddel päättää palata rinteeseen.

Suurin osa on ensikertalaisia

Hiihtokouluun tulevista matkailijoista suurin osa on Sanna Ollilan mukaan ensikertalaisia. Useimmat heistä jatkavat niin, että ottavat useammalle päivälle tunteja. Tunteja otetaan yleensä 5–8.

Almubaddel ja Albarrak käyvät vain kokeilemassa lajia, sillä he viettävät viimeistä päiväänsä Rovaniemellä. Illalla on vuorossa lento Tukholmaan ja sen jälkeen takaisin kotiin.