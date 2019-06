Marjukka Manninen Haapaveden vs. kaupunginjohtajaksi – jatkaa myös muutosjohtajana kevennetyllä työajalla

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtaja Marjukka Manninen on valittu Haapaveden viransijaiseksi kaupunginjohtajaksi kutsumenettelyllä.



Nykyinen kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala jää vuoden opintovapaalle.



Manninen aloittaa uudessa tehtävässään elokuussa. Hän ei kuitenkaan jätä kokonaan myöskään muutosjohtajan tehtäviään.



– Työskentelen edelleen maakuntauudistuksen parissa, mutta vain 20 prosenttisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että teen muutosjohtajan töitä yhden päivän viikossa.



Mannisen mielestä vuoden sijaistus tulee juuri sopivaan aikaan.



– Ennen kuin uudet hallitusohjelmalinjaukset lähtevät kunnolla realisoitumaan ja nähdään, mitä ne oikeasti tarkoittavat, on tässä pakostakin noin vuoden pätkä, jossa ei tapahdu paljon konkreettista maakunta- ja soteuudistuksen kannalta. Siksi tämä on minulle hyvä aika edistää sekä Haapaveden että maakunnan yhteisiä asioita kaupunginjohtajana.

Mannisen mukaan kuntajohtaminen on mielenkiintoista ja monipuolista työtä, vaikka julkisen sektorin johtamisessa on hänen mukaan myös haasteensa.

– Olen innoissani menossa Haapavedelle. Se on mukavan oloinen paikkakunta, jossa on hyviä strategisia linjauksia. Haapaveden painopisteet ovat selkeästi sivistyksen, koulutuksen, kulttuurin ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Myös ympäristö ja luonto nousevat siellä esiin vahvasti. Nämä ovat linjauksia, joita on hyvä mennä kehittämään.