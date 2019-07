Mallan luonnonpuistoa ei suojata poroilta aidalla – Metsähallitus hyväksyi hoito- ja käyttösuunnitelman

Mallan luonnonpuistoa ei aiota suojata poroilta aidalla. Metsähallituksen hyväksymä hoito- ja käyttösuunnitelma pyrkii sovittelemaan alueeseen liittyvät ristiriitaisuudet.

Kiistelty porolaidunnus

Porojen laidunnus kiellettiin puiston alueella vuonna 1938. Laidunnuksen estäminen on ollut vaikeaa ilman aitaa, jota taas paikalliset poronomistajat ovat vastustaneet.

Käsivarren paliskunta ja Saamelaiskäräjät vetosivat saamelaiskulttuurin harjoittamisen perustuslailliseen suojaan. Siksi Metsähallituskin nyt katsoo, ettei koko luonnonpuiston aitaamiselle ole laillisia perusteita.

Viime vuonna Metsähallitus aloitti Käsivarren paliskunnan ja paikallisen poronomistajan kanssa kokeilu, jossa poroja houkuteltiin pois Mallalta räkkäsuojalla. Noin 200-neliöinen suoja sijaitsee parin kilometrin päässä luonnonpuistosta, Jiehkkášjávri-järven eteläpuolelle.

Lisäksi uhanalaisimpien kasvilajeja on suojattu poroilta viidellä pienellä aitauksella.

Retkeily Mallalla mahdollista

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan on kirjattu luonnonpuiston retkeilykäytön jatkuminen nykyiseen tapaan sekä tupien ja muiden rakenteiden hyvän kunnon turvaaminen. Kesäaikaan on edelleen sallittua kulkea luonnonpuiston halkovaa retkeilyreittiä pitkin kolmen valtakunnan rajapyykille, käydä pistoreittiä pitkin Pikku-Mallan näköalapaikalla ja yöpyä Kuohkimajärven tuvissa. Talvella hiihtäminen on sallittua koko alueella.