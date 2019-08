Maisemaravintola Merihelmi Kuivaniemessä lopettaa toimintansa

Jep jep.

Muinoin Kuivaniemen kunnan polkiessa Merihelmi-projektia kasaan muutama

kuntalainen epäili, että " Josko tuo kunnan kontolle jää"?

No, Ii ja Kuivaniemi yhdistyi, lakaistiin velkoja ja vaateita maton alle ja otettiin yrittäjäksi kaveri, jolla oli kytköksiä itse Ruuneperiinkin.

Meni muutama vuosi, niin oli vesilaskua ja sähkölaskua ja vuokraa rästissä.

Tilanne "nollattiin" taas ja uutta yrittäjää kehiin.

Kysymys kuuluu:

Tuleeko kunnan tai kaupungin osallistua verovaroin semmoiseen toimintaan, joka EI ole kuntien lakisääteistä toiminta ja

kuuluuko tätä toimintaa tukea vuosikymmenestä toiseen?

Esimerkkeinä lisäksi Kemin Lumilinna, Yli-Iin Kierikki, Iin Micropolis, Jakkukylän riippusilta.

Mikä on elinkeinopolitiikan hinta?

Ja joo, onhan teillä Kuivalaiset oma Terveyskeskus kuitenkin, Iin kunnassahan niitä on kaksi ja kunnan koko noin 10 000 asukasta.