Maastopalon havainnut pienkone opasti palokunnan perille Iin Olhavassa - jäljet viittaavat tulen lähteneen nuotiopaikasta

Iin Olhavassa reilun hehtaarin alueella kaukana asutuksesta syttynyt maastopalo työllisti palokuntaa lauantai-iltana.

Vanhalla hakkuuaukealla ollut palo havaittiin lennolla olleesta pienkoneesta. Koneesta myös opastettiin palokunta syrjäiselle palopaikalle.

– Lähimpään asutukseen oli matkaa noin seitsemän kilometriä. Ilman konetta emme olisi löytäneet paikalle, kertoo päivystävä palomestari Marko Hottinen.

Palokunta sai tulen rajattua ennen sen etenemistä metsään. Kello 21 jälkeen palomiehet tekivät pimeyden takia haastavaa jälkisammutustyötä.

Hottisen mukaan paikalla oli jäljet tulistelupaikasta. Hän arvioi, että palo on lähes varmasti lähtenyt ihmisen toiminnasta.

– Vaikka välillä on satanut, maasto on nyt erittäin kuivaa ja syttyy herkästi. Nuotion sammuttamisessa on oltava erittäin huolellinen, ettei se jää kytemään, Hottinen vetoaa luonnossa liikkujiin.

Käynnissä on metsästys- ja marjastuskausi, ja metsiin viritellään nuotioita, joista tuli voi arvaamattomin seurauksin karata.