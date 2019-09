Maakunnallinen yrittäjäpalkinto Nevalanmäen Perhekodille Haapavedelle – Toimitusjohtaja: "Yrityksen tärkein voimavara on osaavat ja sitoutuneet työntekijät"

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä Nevalanmäen Perhekodit Oy on saanut Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien maakunnallisen yrittäjäpalkinnon.

Yrityksellä on kolme toimipaikkaa. Niistä kaksi sijaitsee Haapavedellä ja yksi Juvalla. Lisäksi yrityksellä on tukiasuntoja nuorille.

Toimitusjohtaja ja yrittäjä Tiina Eriksson on ollut yrityksen toiminnassa mukana alusta asti.

– Yrityksen tärkein voimavara on osaavat ja sitoutuneet työntekijät. Meillä on aivan erikoislaatuinen Nevalanmäen henki, nevalanmäkisyys. Se näkyy arjen toiminnassa erityisenä yhtenäisyytenä, sitoutumisena ja ammattimaisuutena, Eriksson sanoo.

Nevalanmäen Perhekodit Oy:lla on pitkällä aikavälillä tarkoitus edelleen kasvaa ja laajentaa toimintaansa. Lähiaikoina on tarkoitus avata yhteisöllisen tukiasumisen yksikkö Haapavedelle. Se on tarkoitettu esimerkiksi ammattikoulua käyville nuorille, jotka eivät vielä ole täysin valmiita itsenäiseen asumiseen.