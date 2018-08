Iin Kuivaniemelle on nousemassa ensi vuonna Tuuliwatin maailmanennätyskorkeuksiin kohoavia tuulivoimaloita, joiden siivet pyörivät jopa 250 metrissä. Kuivaniemellä asia herättää asukkaissa kuitenkin vain maltillisia reaktioita.

– Ai, nytkö ne sellaiset tulee? moni kauppareissullaan oleva asukas kysyy, kun heille esittää marketin parkkipaikalla kysymyksen Viinamäen tulevasta tuulipuistosta.

Kuivalainen Esko Vääräkangas vahvistaa, että Viinamäen tuulipuistosta ei juuri kylällä kuule ihmisten kanssa jutustellessa, vaikka jokaisella lienee asiasta mielipiteensä.

– Vatungista oli enemmän hälinää. Kyllä ajan virran mukana on mentävä. Energiaa pitää jostakin saada, ja mieluiten ympäristöystävällisesti. Olen itsekin laittanut aurinkopaneelit pihalle.

Edes itse Viinamäellä asuvaa Marita Lääkkölää omalle asuinseudulle tulevat tuulitornit eivät hetkauta. Lääkkölä asuu noin viiden kilometrin päässä tulevan tuulipuiston alueesta.

– Eivät voimalat sen kummempia tunteita herätä. Nytkin pihaltani näkyy jo kuusi myllyä, jotka eivät minua häiritse. Omasta talostani nämä uudet ovat varsin kaukana, vaikka kyllä ne saattavat ikkunasta näkyä.

Entinen Kuivaniemen palopäällikkö, kuivalainen Timo Väätäjä on miettinyt Iin alueen tuulivoimaa viime vuosina paljon. Hän kiteyttää kysymyksen vanhaan sanontaan: ”kun toiselle kumartaa, toiselle pyllistää.” Väätäjä itse on päätynyt siihen, että vaikka tuulivoimassa on sekä hyviä että huonoja puolia, on ilmiö kuitenkin positiivinen.

– Kun toimin väestönsuojelupäällikkönä, olin tuulivoiman puolesta. Siitä voi olla iso hyöty esimerkiksi poikkeustilanteiden virrantuotannossa. Jos hyöty on isompi kuin haitta, pitää oppia elämään sen kanssa. Enkä kyllä ole kuullut, että kukaan olisi myllyjen takia kesähuvilaansa pois myynyt.