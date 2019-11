Maailman pessimistisin kunta sai näkyvyyttä maailmalla – katso BBC:n video Puolangalta

Puolanka on saanut maailmanlaajuista näkyvyyttä: Britannian yleisradioyhtiö BBC julkaisi paikkakunnalla tehdyn uutisvideon, jossa haastatellaan paikallisia pessimistejä.

BBC kutsuu Puolankaa videon otsikossa "maailman pessimistisimmäksi kaupungiksi".

Puolankalaiset kuvailevat videolla, kuinka pessimismiliike sai paikkakunnalla alkunsa.

– Aina kun Puolanka nostetaan esille, Puolanka on siinä kaikista negatiivisimmassa ryhmässä. Jos se ei ole se kaikista huonoin, niin se on toiseksi tai kolmanneksi huonoin kaikissa tilastoissa, puolankalainen pessimisti Tommi Rajala sanoo videolla.

– Pessimismi on sellainen vastareaktio, että joo me ollaan huonoja, mutta mitä sitten, me ollaan Suomen parhaita huonoja.

