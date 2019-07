Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri valitti ahman tappoluvista korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kerrankin olen samaa mieltä luonnonsuojeluliiton kanssa! Ahmojen tappolupia myönnetään aivan liian löysin perustein. Kannattaisi pikemminkin tutkia, miten on mahdollista, että sama poro kuolee 2-3 kertaa. Ja miten maanteiden varsilla on tavallista enemmän ahman tappamia poroja tai miten poron luonnollinen kuolema on suurinpiirtein mahdoton ajatus poromiespiireissä.